Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Straßenwalze kippt um/29-Jähriger Arbeiter schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichelsheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagvormittag (21.05.) ist ein 29-jähriger Mann schwer verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über den Vorfall im Bereich der Forststraße in Erzbach informiert. Nach ersten Erkenntnissen kippte der 29-jährige Fahrer bei Asphaltierungsarbeiten mit einer Straßenwalze an einer Böschung um und wurde anschließend von der Walze erfasst. Der Arbeiter wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurden die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft in die weiteren Untersuchungen einbezogen.

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