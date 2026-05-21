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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Backofen und Spülmaschine bei Einbruch gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend (17.5.), 18 Uhr, und Mittwochnachmittag (20.5.), 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Außerhalb" ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen über eine Tür gewaltsam Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten einen Backofen, eine Spülmaschine, Werkzeug sowie ein Kompressor. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten die Unbekannten für den Transport ein Fahrzeug. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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