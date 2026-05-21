Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Marihuana verkauft?/18-Jähriger vorläufig festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochabend (20.05) nahmen Beamte der Polizeistation Rüsselsheim einen 18-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Marihuana vorläufig fest.

Gegen 19.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Die Ordnungshüter trafen den 18 Jahre alten Mann und seinen 17-Jährigen Kontrahenten anschließend an. Der mutmaßliche Grund für den Streit war nach derzeitigem Ermittlungsstand, dass der 17-Jährige für die Übergabe von mehreren Gramm Marihuana den geforderten Betrag nicht bezahlen wollte oder konnte und daraufhin von dem "Verkäufer" körperlich attackiert wurde. Bei dem mutmaßlichen Marihuana-Händler fanden die Polizisten weiterhin einen gestohlenen Ausweis, der von der Polizei sichergestellt wurde.

Der 18-Jährige muss sich nun in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis, Körperverletzung und Unterschlagung strafrechtlich verantworten.

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