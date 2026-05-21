Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Weißer Mercedes Sprinter (GG-KE 83) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Dienstagabend (19.5.) und Mittwochmorgen (20.5.) haben Kriminelle einen weißen Mercedes Sprinter entwendet.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-KE 83 war im Gropiusweg abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Transporter anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Transporters entgegengenommen

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