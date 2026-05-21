Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am 19.05. kam es gegen 14:00 Uhr an der Abfahrt der B 47 nach Bürstadt aus Richtung Worms kommend einen Verkehrsunfall bei dem ein Pkw die Leitplanke touchierte. Unmittelbar vor dem Unfall fuhr ein schwarzes Motorrad an dem Unfallfahrzeug vorbei. Der Motorradfahrer trug schwarze Schutzkleidung mit roten Streifen und einen auffälligen Motorradhelm.

Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen die den besagten Motorradfahrer gesehen haben oder kennen werden darum gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

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