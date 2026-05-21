PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am 19.05. kam es gegen 14:00 Uhr an der Abfahrt der B 47 nach Bürstadt aus Richtung Worms kommend einen Verkehrsunfall bei dem ein Pkw die Leitplanke touchierte. Unmittelbar vor dem Unfall fuhr ein schwarzes Motorrad an dem Unfallfahrzeug vorbei. Der Motorradfahrer trug schwarze Schutzkleidung mit roten Streifen und einen auffälligen Motorradhelm.

Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen die den besagten Motorradfahrer gesehen haben oder kennen werden darum gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren