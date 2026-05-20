Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: 78-jähriger wieder da/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Ober-Ramstadt (ots)

Die Suche nach dem 78 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Vermisste wurde am frühen Abend (20.05.) in Bad Hersfeld angetroffen und zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mann. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

gefertigt, Waldow, EKHKin (Polizeiführerin vom Dienst)

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