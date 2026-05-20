POL-DA: Ober-Ramstadt: 78-jähriger wieder da/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Ober-Ramstadt (ots)
Die Suche nach dem 78 Jahre alten Mann aus Ober-Ramstadt (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Vermisste wurde am frühen Abend (20.05.) in Bad Hersfeld angetroffen und zunächst vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach dem Mann. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.
gefertigt, Waldow, EKHKin (Polizeiführerin vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell