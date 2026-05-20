Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nach Auseinandersetzung am Berliner Platz/20 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag (18.05.) im Bereich des Berliner Platzes, bei der ein 41-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), können Staatsanwaltschaft und Polizei nun einen raschen Fahndungserfolg vermelden.

Ein 20 Jahre alter, unter Tatverdacht stehender Verwandter des 41-Jährigen stellte sich am Dienstagabend (19.05.) bei der Polizeistation Groß-Gerau und wurde anschließend vorläufig festgenommen. Er wurde am Mittwochmittag (20.05.) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der 20-jährige Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen für die Auseinandersetzung dauern an.

Hinweis an die Medien:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Weitere Auskünfte in diesem Zusammenhang erteilt ausschließlich die dortige Pressestelle.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6277240

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