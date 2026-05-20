Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: PIN erfragt und EC-Karte abgeholt/Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montag (18.5.) kam es in Ober-Ramstadt zu einem Fall, bei dem ein falscher Bankmitarbeiter Geld und Schmuck erbeutet hat.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die bislang unbekannten Betrüger bei einer Seniorin zunächst per Telefon gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelten sie der Frau vor, ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN zu benötigen. Zwischen 15.30 und 19.45 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Tür und forderte sie auf, die EC-Karte herauszugeben. Der Unbekannte fragte nach Wertgegenständen in dem Haus und schaffte es in einem unbeobachteten Moment Schmuck zu entwenden und suchte daraufhin mit seiner Beute und der Karte unerkannt das Weite. Im Anschluss wurde eine Abbuchung in Höhe von 3000 Euro bei einer Bank vorgenommen.

Bei dem Abholer soll es sich um einen circa 21-jährigen jungen Mann mit schwarzen, lockigen Haaren gehandelt haben. Er soll circa 1,85 Meter groß sowie schlanker Statur sein und einen Bart getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Nieder-Ramstädter-Straße und in den umliegenden Straßen machen?

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Echte Bankmitarbeiter holen nie einzelne EC- oder Kreditkarten an der Wohnanschrift ab. Sobald auffällige Abbuchungen bemerkt werden, sollten Geschädigte schnellstmöglich ihre Bank informieren, damit von dort möglicherweise noch ein Überweisungsrückruf veranlasst werden kann.

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