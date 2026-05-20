POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
In der Nacht zum Dienstag (19.5.) brachen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie eine integrierte Geldkasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automaten entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.
Die Polizei in Darmstadt (K 43) bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
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