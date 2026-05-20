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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Snackautomat aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.5.) brachen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Otto-Röhm-Straße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie eine integrierte Geldkasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automaten entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei in Darmstadt (K 43) bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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