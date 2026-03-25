POL-PPWP: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) - Die Kriminalpolizei nahm am Mittwoch einen 20-Jährigen fest, der im Verdacht steht, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein. Unterstützt wurden sie hierbei durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Konkret wird dem Mann zur Last gelegt, im Januar mehrere Taten begangen zu haben, die dem Phänomen der "falschen Bankmitarbeiter" zuzuordnen sind. Dabei geben sich die ...

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