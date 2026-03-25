POL-PPWP: Einbruch - Polizei sucht Zeugen
Meisenheim (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots)
Unbekannte haben sich in der Untergasse Zutritt zu einem Gebäude verschafft. Sie brachen in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, in die Büroräume ein. Die Diebe stahlen Unterlagen und Bargeld. Wer in der fraglichen Zeit Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei, unter Telefon 0631 369-13312, zu melden. |laa
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