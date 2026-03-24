Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einsatz am Hauptbahnhof und Westpfalz-Klinikum beendet

Kaiserslautern (ots)

Der Polizeieinsatz am Hauptbahnhof und Westpfalz-Klinikum ist abgeschlossen: Nach einer umfassenden Absicherung und Absuche des Bahnhofs durch Polizeikräfte und Spezialhunde wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Der Hauptbahnhof ist wieder freigegeben, alle Straßensperrungen wurden aufgehoben. Informationen zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs gibt die Deutsche Bahn.

"Auch die Bedrohungslage gegen das Westpfalz-Klinikum hat sich als nicht reale Gefahr herausgestellt", so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. Er betont: "Krankenhäuser erfordern ein besonders sensibles und abgestimmtes Vorgehen. Aus taktischen Gründen nennt die Polizei daher keine Details zu den getroffenen Maßnahmen."

Eine Räumung des Klinikums war nach Lagebewertung der Polizei nicht notwendig.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminaldirektion Kaiserslautern geführt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell