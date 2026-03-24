PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof und Westpfalz-Klinikum

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Bombendrohung sind aktuell Polizeikräfte am Hauptbahnhof im Einsatz. Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ging bei einer Polizeidienststelle im Stadtgebiet eine telefonische Drohung ein. Daraufhin leiteten Bundes- und Landespolizei umgehend Maßnahmen ein. Der Hauptbahnhof wurde vorsorglich geräumt und ist weiträumig abgesperrt. Spezialhunde unterstützen die Beamten bei der Absuche des Geländes. Der Bahnverkehr ist eingestellt.

Gegen 18 Uhr meldete sich ein Anrufer beim Westpfalz-Klinikum und kündigte eine Bedrohungslage gegen das Krankenhaus an. Die Polizei hat daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und trifft vor Ort die erforderlichen Maßnahmen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlichen die Behörden aktuell keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Drohungen.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Bisher gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für eine reale Gefahr, die Polizei geht den Drohungen jedoch mit höchster Priorität nach. Auch die Ermittlungen nach den Anrufern laufen bereits."

Die Polizei appelliert: Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen. Wir informieren im Presseportal und unter https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz im WhatsApp-Channel des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass solche Drohungen kein Spaß sind und schwerwiegende rechtliche Konsequenzen sowie zivilrechtliche Forderungen nach sich ziehen können. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 15:01

    POL-PPWP: Betrügerbande festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - Die Kriminalpolizei nahm am Mittwoch einen 20-Jährigen fest, der im Verdacht steht, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein. Unterstützt wurden sie hierbei durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Konkret wird dem Mann zur Last gelegt, im Januar mehrere Taten begangen zu haben, die dem Phänomen der "falschen Bankmitarbeiter" zuzuordnen sind. Dabei geben sich die ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 11:23

    POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend kurz nach 22:00 Uhr kam es im Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein. Dabei überfuhr er eine ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 11:17

    POL-PPWP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Kaiserslautern (ots) - Polizeibeamte führten am Samstag sowie in der Nacht zum Sonntag mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Trunkenheitsfahrt mit Pkw Am Samstagmorgen gegen 08:41 Uhr wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Mainzer Straße nach einem Zeugenhinweis durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren