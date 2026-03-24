Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof und Westpfalz-Klinikum

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Bombendrohung sind aktuell Polizeikräfte am Hauptbahnhof im Einsatz. Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ging bei einer Polizeidienststelle im Stadtgebiet eine telefonische Drohung ein. Daraufhin leiteten Bundes- und Landespolizei umgehend Maßnahmen ein. Der Hauptbahnhof wurde vorsorglich geräumt und ist weiträumig abgesperrt. Spezialhunde unterstützen die Beamten bei der Absuche des Geländes. Der Bahnverkehr ist eingestellt.

Gegen 18 Uhr meldete sich ein Anrufer beim Westpfalz-Klinikum und kündigte eine Bedrohungslage gegen das Krankenhaus an. Die Polizei hat daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und trifft vor Ort die erforderlichen Maßnahmen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlichen die Behörden aktuell keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Drohungen.

Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Bisher gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für eine reale Gefahr, die Polizei geht den Drohungen jedoch mit höchster Priorität nach. Auch die Ermittlungen nach den Anrufern laufen bereits."

Die Polizei appelliert: Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen. Wir informieren im Presseportal und unter https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz im WhatsApp-Channel des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass solche Drohungen kein Spaß sind und schwerwiegende rechtliche Konsequenzen sowie zivilrechtliche Forderungen nach sich ziehen können. |erf

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