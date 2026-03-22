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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend kurz nach 22:00 Uhr kam es im Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte diese.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig entzogen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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