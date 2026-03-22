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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte führten am Samstag sowie in der Nacht zum Sonntag mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Am Samstagmorgen gegen 08:41 Uhr wurde ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Mainzer Straße nach einem Zeugenhinweis durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde vorläufig entzogen.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Kantstraße einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Alkoholisierter Fahranfänger

Am Sonntag kurz nach 02:00 Uhr wurde in der Salzstraße ein 18-jähriger Pkw-Fahrer überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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