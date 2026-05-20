Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines ehemaligen Gasthofes außerhalb von Weiterstadt

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum 20.05.2026 kam es gegen 02.45 Uhr zur Meldung eines Gebäudebrands unweit der Weiterstädter Landstraße im Waldgebiet zwischen Weiterstadt und Arheiligen. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr fanden den leerstehenden ehemaligen Gasthof in Vollbrand vor. Es entstand entsprechend hoher Sachschaden an dem Gebäude. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zielten auch auf die Verhinderung eines Übergriffs des Feuers auf den umliegenden Wald ab. In den Einsatz waren die Feuerwehren von Weiterstadt, Schneppenhausen, Gräfenhausen und Griesheim mit insgesamt 60 Einsatzkräften eingebunden, darüber hinaus befanden sich Rettungskräfte vor Ort in Bereitstellung. Die Klärung der Brandursache wird Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Hinweise werden gerne vom 3. Revier Darmstadt unter Tel. 06151-969 41310 entgegengenommen.

Berichterstatter: Gräsel, PHK (PvD des Polizeipräsidiums Südhessen)

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