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POL-DA: Lampertheim: 16-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

POL-DA: Lampertheim: 16-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild
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Lampertheim (ots)

Seit dem 10. Mai wird der 16-jährige John Luca Stoffel vermisst. Der Jugendliche steht unter der Betreuung des Jugendamts Pirmasens. Zuletzt gesehen wurde er von einem Betreuer in der Industriestraße in Lampertheim. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu seinem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird. Der Jugendliche hat Bezüge in den Bereich Pirmasens und Zweibrücken und hielt sich in der Vergangenheit auch in Landau auf.

Der 16-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,70 Meter groß, schlank mit dunklen kurzen Haaren. Er trug bei seinem Verschwinden eine weiße Sportjacke, eine dunkelblaue Jogginghose, Sportschuhe und führte eine große schwarze Sporttasche mit sich.

Wer den Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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