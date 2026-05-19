Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch ihn Wohnhaus

Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht zum Dienstag (19.5.), in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr, ein Wohnhaus in der Feldstraße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter über eine Kellertür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Mit Armbanduhren und Bargeld als Beute flüchteten sie in der Folge in unbekannte Richtung.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

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