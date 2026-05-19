Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Polizei stoppt 38-Jährigen/Verdacht auf Heroineinfluss am Steuer

Fürth (ots)

Am Montagabend (18.05), gegen 19.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Heppenheim in der Bachgasse einen 38-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Heroin am Straßenverkehr teilnahm und zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

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