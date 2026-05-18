Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Groß-Umstadt Wiebelsbach mit einstündiger Sperrung der B45

Groß-Umstadt Wiebelsbach (ots)

Am Montag (18.05.2026) ereignete sich gegen 16:55 Uhr ein Unfall mit drei Beteiligten an der Kreuzung B45/B426 bei Groß-Umstadt Wiebelsbach. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger Darmstädter mit seinem Toyota die B45 von Höchst kommend in Richtung Dieburg und beabsichtigte nach links nach Wiebelsbach auf die B426 abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 41-Jährigen Mannes aus Michelstadt, der auf der B45 in entgegengesetzter Richtung nach Höchst fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge dieses Unfallgeschehens kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einer 33-jährigen Frau, die ebenfalls die B45 in Richtung Dieburg befuhr. Mit im Auto der Frau aus Otzberg fuhr ein 6-jähriges Kind.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde kein Unfallbeteiligter verletzt, der Mann aus Darmstadt und der Mann aus Michelstadt wurden zur Sicherheit in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht. Die B45 musste im Bereich der Kreuzung für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Wiebelsbach und aus Heubach waren im Einsatz. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 EUR.

Berichterstatter POK Leppig

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