Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/Erbach: Positives Fazit nach Kontrollen von Linienbussen/Nur geringe Mängel

Reichelsheim/Erbach (ots)

Am Montag (18.05.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit der OREG (Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH), Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch.

Am Morgen wurde der Schulverkehr an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim überwacht. Anschließend verlegten die Einsatzkräfte an den Erbacher Bahnhof. Insgesamt wurden zehn Linienbusse einschließlich ihrer Fahrerinnen und Fahrer überprüft. Obwohl lediglich drei Linienbusse die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung wieder verlassen konnten, zogen die Ordnungshüter ein insgesamt positives Fazit.

Bei sieben Linienbussen wurden nämlich nur geringe Verstöße bzw. technische Mängel festgestellt. So war bei einem Linienbus die Sicherheitsprüfung seit März 2026 überfällig. Technische Mängel wurden an diesem Bus jedoch nicht festgestellt. Bei einem anderen Linienbus wurde ein Steinschlag im Sichtbereich der Windschutzscheibe festgestellt. Das Busunternehmen wurde aufgefordert, den Schaden umgehend zu beseitigen. Ansonsten wurde in einem weiteren Fall kein Erste-Hilfe-Material mitgeführt. Zwei Busfahrer führten die vorgeschriebenen Beförderungsbedingungen und -entgelte nicht mit. Hier werden Anzeigen an das Regierungspräsidium Darmstadt weitergeleitet.

Bei den restlichen beiden Omnibussen fehlte in einem Fall ein Nothammer und im anderen Fall waren zwei lichttechnische Einrichtungen defekt. Hier wurden die Fahrer von der Polizei gebeten, die Mängel der verantwortlichen Person im Unternehmen mitzuteilen und so auf eine Beseitigung hinzuwirken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell