Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe erbeuten Bargeld

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Nach einem Trickdiebstahl in der Niedergasse, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter brachten am Sonntag (17.5.) gegen 12.30 Uhr eine Seniorin um Geld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte zunächst ein Täter die 81-jährige Frau durch geschickte Gesprächsführung ab. Ein zweiter Täter schaffte es in einem unbeobachteten Moment in die Wohnung der Seniorin zu gelangen und Bargeld aus einer Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss suchten die Kriminellen mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Einer der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von athletischer Statur sein. Zudem hatte er dunkle halblange lockige Haare.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/ 969-0 entgegen.

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