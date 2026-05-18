Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeug aufgebrochen

Elektronik im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Unbekannte hatten es zwischen Samstagabend (16.5.) und Sonntagmorgen (17.5.) auf einen in der Rüdesheimer Straße abgestellten weißen Transporter abgesehen.

Zwischen 18.30 Uhr und 09.30 Uhr drangen die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster in den Innenraum des Fahrzeugs ein und entwendeten zwei Tablets. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt ihrer Beute unerkannt.

Zeugen, die im Bereich der Rüdesheimer Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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