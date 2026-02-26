PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Tödlicher Betriebsunfall (Obersendling)

München (ots)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 15.33 Uhr

Geretsrieder Straße

Zu einem tödlichen Betriebsunfall bei einem Entsorgungsunternehmen ist es am Mittwochnachmittag im Stadtteil Obersendling gekommen. Ein 82-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Geretsrieder Straße wurde der ältere Herr in einem Pkw eingeklemmt, nachdem er sich unbemerkt in das Fahrzeug begeben hatte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie befreiten den Leichnam mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Pkw.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(bro)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren