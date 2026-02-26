FW-M: Tödlicher Betriebsunfall (Obersendling)
München (ots)
Mittwoch, 25. Februar 2026, 15.33 Uhr
Geretsrieder Straße
Zu einem tödlichen Betriebsunfall bei einem Entsorgungsunternehmen ist es am Mittwochnachmittag im Stadtteil Obersendling gekommen. Ein 82-jähriger Mann kam dabei ums Leben.
Bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Geretsrieder Straße wurde der ältere Herr in einem Pkw eingeklemmt, nachdem er sich unbemerkt in das Fahrzeug begeben hatte.
Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie befreiten den Leichnam mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Pkw.
Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
(bro)
