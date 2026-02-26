Feuerwehr München

FW-M: Tödlicher Betriebsunfall (Obersendling)

München (ots)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 15.33 Uhr

Geretsrieder Straße

Zu einem tödlichen Betriebsunfall bei einem Entsorgungsunternehmen ist es am Mittwochnachmittag im Stadtteil Obersendling gekommen. Ein 82-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Geretsrieder Straße wurde der ältere Herr in einem Pkw eingeklemmt, nachdem er sich unbemerkt in das Fahrzeug begeben hatte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie befreiten den Leichnam mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Pkw.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell