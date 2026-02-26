PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-M: Aufwendige Löscharbeiten bei Pkw-Brand (Waldperlach)

München (ots)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 18.03 Uhr

Isengaustraße

Am Mittwochabend ist in der Isengaustraße ein Diesel-Pkw in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr München in den Stadtteil Waldperlach alarmiert. Ein Audi A 5 brannte massiv im Bereich des Unterbodens. Unverzüglich wurde ein Löschangriff mit einem Hohlstrahlrohr und einem Kohlendioxid-Feuerlöscher eingeleitet.

Da der brennende Bereich an der Unterseite des Fahrzeugs nicht zu erreichen war, wurde ein Wechselladerfahrzeug mit Kran zur Einsatzstelle entsandt. Mithilfe des Ladekrans konnte das Auto einseitig angehoben werden.

Warum der Audi in Brand geraten war, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

(bro)

