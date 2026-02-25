FW-M: Schwan auf Abwegen (Schwabing)

Feuerwehr München

Ein Schwan ist am Dienstag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße gelandet und saß dort fest.

Aufgrund der Fassadenkonstruktion konnte das Tier das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Mehrere Flugversuche scheiterten. Eine Anruferin informierte schließlich die Integrierte Leitstelle München über die missliche Lage des Wasservogels.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München kamen dem Schwan rasch zu Hilfe: Mit einer Drehleiter wurde er von dem Dach gerettet. Anschließend konnte der Vogel im Englischen Garten unverletzt in die Freiheit entlassen werden. Warum der Schwan auf dem Dach gelandet war, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

