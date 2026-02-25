PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Schwan auf Abwegen (Schwabing)

FW-M: Schwan auf Abwegen (Schwabing)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Dienstag, 24. Februar 2026, 14.44 Uhr

Berliner Straße

Ein Schwan ist am Dienstag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße gelandet und saß dort fest.

Aufgrund der Fassadenkonstruktion konnte das Tier das Dach nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Mehrere Flugversuche scheiterten. Eine Anruferin informierte schließlich die Integrierte Leitstelle München über die missliche Lage des Wasservogels.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München kamen dem Schwan rasch zu Hilfe: Mit einer Drehleiter wurde er von dem Dach gerettet. Anschließend konnte der Vogel im Englischen Garten unverletzt in die Freiheit entlassen werden. Warum der Schwan auf dem Dach gelandet war, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

(bro)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren