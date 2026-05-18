Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Polizei lädt zu "Coffee with a cop" im Rahmen des Pfingstmarkts ein

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Bad König (ots)

Die Polizei lädt Bürgerinnen und Bürger am 25. Mai 2026 von 11 bis 17 Uhr zu "Coffee with a cop" in die Elisabethenstraße ein. Bei einer Tasse "Einsatzkaffee" haben Interessierte die Möglichkeit, offen über ihre Anliegen, Sorgen oder Fragen mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen. Die Aktion findet im Rahmen des Pfingstmarkts statt und ist Teil der Respektkampagne der Hessischen Landesregierung.

Vor Ort stehen neben den Schutzleuten vor Ort zweitweise auch die Leiter der Polizeidirektion Odenwald sowie der Polizeistation Erbach für Gespräche zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können sich in ungezwungener Atmosphäre mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zu Fragen rund um Respekt, Sicherheit und Prävention austauschen.

Mit der Respektkampagne wirbt das Land Hessen für mehr Wertschätzung und einen respektvollen Umgang gegenüber Einsatz- und Rettungskräften der Blaulichtfamilie. Gleichzeitig sollen das gesellschaftliche Miteinander gestärkt und Gewalt sowie Anfeindungen gegen Einsatzkräfte klar thematisiert werden. Die Polizei setzt mit der Veranstaltung ein sichtbares Zeichen für mehr Respekt und Zusammenhalt.

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