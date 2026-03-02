Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Zimmerbrand mit zwei verletzten Personen - Wohnung unbewohnbar

Am Sonntag Nachmittag, den 01. März 2026, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 16:37 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 3-Zimmerbrand" in den Stadtteil Bad Meinberg alarmiert. Bereits in der Meldung war bekannt, dass schwarzer Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses dringen soll. Zudem wurde bereits nach kurzer Zeit neben einem bereits initial alarmiertem Rettungswagen ein weiterer RTW sowie ein Notarzt zur Einsatzstelle hinzugezogen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Von außen war dichter, schwarzer Rauch erkennbar. Die beiden Personen aus der betroffenen Wohnung konnten sich glücklicherweise selbst aus dem Gebäude ins Freie retten. Weitere Personen hielten sich nicht in dem Gebäude auf. Somit konnte unmittelbar mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Durch einen vorgehenden Trupp unter schwerem Atemschutz konnte brennendes Mobiliar mit darauf befindlicher Dekoration ausfindig gemacht werden. Die Brandbekämpfung zeigte bereits nach kurzer Zeit Wirkung, sodass das Brandgut anschließend ins Freie verbracht werden konnte. Parallel zur Brandbekämpfung wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und die Löschwasserversorgung hergestellt. Die beiden betroffenen Personen wurden an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst untersucht und versorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Klinikum zur weiteren Behandlung. Aufgrund des Brandgeschehens und der damit einhergehenden Rauchentwicklung ist die Wohnung unbewohnbar. Der Einsatz seitens der Feuerwehr konnte gegen ca. 20:00 Uhr mit der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft beendet werden. Zu Brandursache, Schadenshöhe sowie Personenschäden können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

