Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Falsche Bankmitarbeiterin betrügt Seniorin

Kripo ermittelt

Roßdorf (ots)

Am Freitagabend (15.5.) brachte eine falsche Bankmitarbeiterin eine 86-Jährige aus Roßdorf um ihr Hab und Gut. Ersten Ermittlungen zufolge rief eine angebliche Bankmitarbeiterin bei der Seniorin an und teilte ihr mit, dass es angeblich zu einer verdächtigen Abbuchung auf ihrem Konto gekommen sei. Durch geschickte Gesprächsführung erlangte sie zudem die PIN zum Bankkonto.

Zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr klingelte ein möglicher Komplize an ihrer Tür und holte die EC-Karte der Seniorin ab. Mit dieser suchte er im Anschluss das Weite.

Der Abholer soll etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Zudem soll er dunklere Haut und dunkle schulterlange Haare haben sowie zum Tatzeitpunkt mit dunkler Kleidung bekleidet gewesen sein.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des Burgwegs sowie der Ringstraße gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

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