Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 16-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde in der Nacht zum Sonntag (17.05.), gegen 2.40 Uhr, in der Rheinstraße, im Bereich eines dortigen Lokals von einem Unbekannten geschlagen sowie anschließend seines Bargelds und seiner Air-Pods bestohlen. Im weiteren Verlauf schlugen und traten der Täter und drei seiner Begleiter auf vier weitere Jugendliche ein. Alle Angegriffenen zogen sich hierbei Blessuren zu. Die vier Angreifer sollen anschließend in einem grauen Opel geflüchtet sein. Der Tatverdächtige, der den 16-Jährigen zunächst attackierte und bestohlen haben soll, ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

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