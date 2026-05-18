Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Einbruch in Wohnhaus

Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Freitagabend (15.5.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr, ein Wohnhaus in der Straße "Am Fasanenpfad" ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter über ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in der Folge in unbekannte Richtung.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

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