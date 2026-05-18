Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Zell: Zeugenaufruf nach Gewässerverunreinigung im Meerbach

Bensheim (ots)

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Gewässerverunreinigung eingeleitet. Am frühen Sonntagabend (17.05.) erhielt die Polizei in Bensheim einen Hinweis auf eine mögliche Gewässerverunreinigung im Meerbach bei Zell. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Auf einem Schaumteppich in Höhe des dortigen Dorfgemeinschaftshauses trieben mehrere tote Fische im Wasser. Bislang ist unklar, was zur Verunreinigung führte. Eine Wasserprobe wurde dem Bachlauf entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Das beim Polizeipräsidium Südhessen für Umweltdelikte zuständige Kommissariat ZE 20 bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 06151/969-0 zu melden.

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