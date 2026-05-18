Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Zwei Transporter aufgebrochen

Mörlenbach (ots)

Zwei in der Hauptstraße und in der Bürgermeister-Horneff-Straße in Weiher abgestellte Transporter wurden von Unbekannten aufgebrochen. Abgesehen hatten es die Täter auf Werkzeuge. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Samstag (16.05.). Erbeutet wurden in der Hauptstraße unter anderem Akkuschrauber sowie ein Ratschen und Dremelkoffer. Der Schaden beläuft sich hier auf insgesamt rund 8000 Euro. Bei der Tat in der Bürgermeister-Horneff-Straße entwendeten die Kriminellen nach dem Aufbruch des Fahrzeugs aber nichts.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0.

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