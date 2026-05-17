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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Rüsselsheim (ots)

[Rüsselsheim] Am Montag den 20.04.2026 kam es gegen 15:47 Uhr in Rüsselsheim, auf der Hasslocher Straße, Höhe Mozartplatz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Dieser soll ein weißer LKW bis 3,5 Tonnen (Sprinterklasse) gewesen sein, der mit überhöhter Geschwindigkeit zu überholen versuchte. Am beteiligten Pkw wurde die komplette Fahrzeugfront abgerissen. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt in Richtung Varkausstraße fort und verursachte an der Einmündung der Hermann-Löns-Straße beinahe wohl einen weiteren Unfall. Die Ermittlungen zum Verursacher verliefen bislang ergebnislos. Wer kann Angaben zum Verursacher, insbesondere zu Fahrzeugtyp, Kennzeichen und Fahrer machen? Wer hat ein solches Fahrzeug um den Tatzeitpunkt herum (+/- 15 Minuten) in Rüsselsheim mit auffällig rücksichtsloser/schneller Fahrweise beobachten können und kann Angaben hierzu machen?

Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte an die Polizeistation Rüsselsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Schäberle, PHK, Dienstgruppenleiter

Telefon: 06142-696-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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