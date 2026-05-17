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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Montag (16.05.) zwischen 15:00 und 18:00 Uhr, kam es in der Schulstraße in Mörlenbach - auf einem Parkplatz in Höhe der dortigen Freizeitanlage - zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm geparkten grauen VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der beteiligten Person bzw. dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Guthier, PK, PSt. Heppenheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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