Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Montag (16.05.) zwischen 15:00 und 18:00 Uhr, kam es in der Schulstraße in Mörlenbach - auf einem Parkplatz in Höhe der dortigen Freizeitanlage - zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm geparkten grauen VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der beteiligten Person bzw. dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Guthier, PK, PSt. Heppenheim

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