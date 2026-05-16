Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: größerer Brand in leerstehendem Hotelgebäude/ starke Rauchentwicklung/ Brandursache noch unklar/ niemand verletzt

Bensheim (ots)

Am Samstagmorgen (16.05.) um kurz vor 10:30 Uhr ist der Rettungsleitstelle Bergstraße ein Brand eines schon längere Zeit leerstehenden ehemaligen Hotels an der Europa-Allee gemeldet worden. Die 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bensheim, Heppenheim, Lampertheim und Mörlenbach konnten das Feuer im 1. und 2. Stock schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zu Beginn des Brandes hatte es aus einem Zimmer im 1. Stock eine explosionsartige Verpuffung gegeben, deren Ursache aktuell noch nicht feststeht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Ein Obdachloser, der in dem Gebäude geschlafen hatte, konnte durch die Einsatzkräfte unverletzt nach draußen begleitet werden. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von polizeilicher Seite nicht erfolgen. Das Gebäude ist auch als sogenannter "Lost Place" bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt dann ab Montag das Kommissariat 10 aus Heppenheim. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

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