PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: größerer Brand in leerstehendem Hotelgebäude/ starke Rauchentwicklung/ Brandursache noch unklar/ niemand verletzt

Bensheim (ots)

Am Samstagmorgen (16.05.) um kurz vor 10:30 Uhr ist der Rettungsleitstelle Bergstraße ein Brand eines schon längere Zeit leerstehenden ehemaligen Hotels an der Europa-Allee gemeldet worden. Die 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bensheim, Heppenheim, Lampertheim und Mörlenbach konnten das Feuer im 1. und 2. Stock schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zu Beginn des Brandes hatte es aus einem Zimmer im 1. Stock eine explosionsartige Verpuffung gegeben, deren Ursache aktuell noch nicht feststeht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Ein Obdachloser, der in dem Gebäude geschlafen hatte, konnte durch die Einsatzkräfte unverletzt nach draußen begleitet werden. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von polizeilicher Seite nicht erfolgen. Das Gebäude ist auch als sogenannter "Lost Place" bekannt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt dann ab Montag das Kommissariat 10 aus Heppenheim. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 11:43

    POL-HP: Heppenheim-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Zwischen dem Freitag, 15.05., 15:30 Uhr und Samstag, 16.05., 08:30 Uhr wurde in der Zwengerstraße ein geparkter grauer Kia Optima an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 5000,00 Euro ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 22:48

    POL-DA: Rüsselsheim: Junger Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt

    Rüsselsheim (ots) - Am frühen Freitagabend (15.05.) kam es um 20.45 Uhr auf dem Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, in deren Verlauf ein 19-jähriger Heranwachsender durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mindestens vier Personen an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren