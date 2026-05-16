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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen dem Freitag, 15.05., 15:30 Uhr und Samstag, 16.05., 08:30 Uhr wurde in der Zwengerstraße ein geparkter grauer Kia Optima an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 5000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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