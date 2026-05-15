Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag (08.05.)um 11:45 Uhr kam es auf der L3120 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (weißer Transporter) war auf der genannten Straße von der Juhöhe kommend in Richtung Heppenheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Heppenheim-Erbach schnitt nach Zeugenaussagen ein entgegenkommender Lkw in einer Kurve die Fahrbahn des geschädigten Transporters. Dieser verlor in Folge eines Ausweichmanövers die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einer Leitplanke. Der Transporter und die Leitplanke wurden hierbei beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der unfallverursachende Lkw unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell