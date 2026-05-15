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POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht zwei rechtmäßige Fahrradeigentümer

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Darmstadt (ots)

Nach der Sicherstellung von zwei mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern sucht die Polizei jetzt nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Bereits am 8. Mai 2026 konnten Polizeikräfte im Herrngarten ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Bulls (Modell: Sharptail) sicherstellen.

Das andere ist ein am 13. Mai 2026 ebenfalls im Herrngarten entdecktes schwarz-blaues Mountainbike der Marke Cube (Modell: Access).

Trotz der polizeilichen Ermittlungen stehen die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Räder bislang noch nicht fest, weshalb jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach den Fahrradbesitzern gesucht wird.

Zeugen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise auf die möglichen Eigentümer haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu wenden.

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