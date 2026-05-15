Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Bessungen: Straßenlaterne angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Darmstadt (ots)

Am Freitag (15.05.) kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kleingartenanlagen im Heinrichtwingertsweg 48 in Darmstadt. Ein Fahrzeug stieß aus bisher unbekannten Gründen gegen einen dortigen Laternenmast, welcher aufgrund des Zusammenpralls umknickte und drohte umzufallen. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41210 zu melden.

Berichterstatter: POK Hahn

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