POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Einhausen (ots)
Am Freitag (15.05.) in der Zeit von 13:50-16:00 Uhr ereignete sich in 64683 Einhausen, Mathildenstraße in Höhe der Hausnummer 8, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten braunen Ford B-Max. an dem PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Der Verursacher enternte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.
Berichterstatter: Wolff, PK, PSt. Heppenheim
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68623 Lampertheim
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