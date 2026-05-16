Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses/ Ermittlungen zur Brandursache folgen

Roßdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.05.) gegen 05:30 Uhr meldeten Anwohner den Brand eines leerstehendes Wohnhauses im Messeler Weg. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Roßdorf konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, bevor es auf Nachbarhäuser übergreifen konnte. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von polizeilicher Seite nicht erfolgen. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernimmt am Montag die Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

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