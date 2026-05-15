PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Junger Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Freitagabend (15.05.) kam es um 20.45 Uhr auf dem Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, in deren Verlauf ein 19-jähriger Heranwachsender durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mindestens vier Personen an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein. Der 19-jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch einen bisher unbekannten Täter mit einem Stich in den Rücken verletzt. Im Anschluss wurde der in Rüsselsheim wohnende Verletzte in eine Klinik verbracht und noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 22:27

    POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Heppenheim (ots) - Am Freitag (08.05.)um 11:45 Uhr kam es auf der L3120 zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (weißer Transporter) war auf der genannten Straße von der Juhöhe kommend in Richtung Heppenheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Heppenheim-Erbach schnitt nach Zeugenaussagen ein entgegenkommender Lkw in einer Kurve die Fahrbahn des geschädigten Transporters. Dieser verlor in Folge eines ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 17:14

    POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Einhausen (ots) - Am Freitag (15.05.) in der Zeit von 13:50-16:00 Uhr ereignete sich in 64683 Einhausen, Mathildenstraße in Höhe der Hausnummer 8, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten braunen Ford B-Max. an dem PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Der Verursacher enternte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 16:03

    POL-DADI: DA-Bessungen: Straßenlaterne angefahren - Polizei sucht Zeugen!

    Darmstadt (ots) - Am Freitag (15.05.) kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kleingartenanlagen im Heinrichtwingertsweg 48 in Darmstadt. Ein Fahrzeug stieß aus bisher unbekannten Gründen gegen einen dortigen Laternenmast, welcher aufgrund des Zusammenpralls umknickte und drohte umzufallen. Der Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren