Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Junger Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Freitagabend (15.05.) kam es um 20.45 Uhr auf dem Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern, in deren Verlauf ein 19-jähriger Heranwachsender durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mindestens vier Personen an den Streitigkeiten beteiligt gewesen sein. Der 19-jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch einen bisher unbekannten Täter mit einem Stich in den Rücken verletzt. Im Anschluss wurde der in Rüsselsheim wohnende Verletzte in eine Klinik verbracht und noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

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