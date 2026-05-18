Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall Sachschaden mit mehrstündiger Vollsperrung

Gemarkung Laudenbach (ots)

Gegen 19:30 Uhr kam es am Sonntag, 17.05., auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und der Anschlussstelle Heppenheim zu einem Alleinunfall mit einem Fahrzeug. Nach ersten Ermittlungen fuhr die 52 jährige Fahrzeugführer aus Braunschweig und dessen 64 jähriger Beifahrer mit ihrem PKW die rechte Fahrspur. Aus ungeklärter Ursache kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen den Aufpralldämpfer an der Einfahrt zu einem Parkplatz. Von dort abgewiesen schleudert das Fahrzeug über die Fahrspuren und bleibt auf der linken Fahrspur liegen. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung mussten die beiden Fahrspuren in nördlicher Richtung für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Parkplatz abgeleitet. Im Einsatz befanden sich die Polizeiautobahnstation Südhessen, sowie mehrere Rettungskräfte, die Feuerwehr Hemsbach und die Autobahnmeisterei Mannheim. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro.

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