POL-DA: Trebur: Zwei Leichtkrafträder (GG-AH 468/GG-BD 468) gestohlen/Zeugen gesucht
Trebur (ots)
In der Nacht zum Sonntag (17.05.) haben Diebe zwei auf einem Grundstück in der Groß-Gerauer-Straße abgestellte Leichtkrafträder gestohlen. Eines der motorisierten Zweiräder vom Hersteller Aprilia, hat das Kennzeichen GG-BD 468, das andere Leichtkraftrad der Marke Husqvarna hat das Nummernschild GG-AH 468.
Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib der beiden Leichtkrafträder, nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.
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