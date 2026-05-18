Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Werkzeug aus Baustellenfahrzeug gestohlen

Wald-Michelbach (ots)

Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von insgesamt rund 5000 Euro wurden in der Zeit zwischen dem 13. Mai und Freitagmittag (15.05.) aus dem Innenraum eines in der Ludwigstraße geparkten weißen Baustellenfahrzeugs der Marke Iveco gestohlen. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam Zugang in das Fahrzeug und entwendeten anschließend im Innenraum gelagerte hochwertige Baugeräte und Werkzeuge.

Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell