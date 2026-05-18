Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorrad (DA-B 821) entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (15.5.) und Samstagmorgen (16.5.) haben Diebe ein in der Heidenreichstraße abgestelltes Motorrad (Leichtkraftrad) gestohlen.

Das orangefarbene motorisierte Zweirad vom Hersteller KTM, Modell: Duke, hat das Kennzeichen DA-B 821.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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