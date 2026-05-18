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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorrad (DA-B 821) entwendet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagabend (15.5.) und Samstagmorgen (16.5.) haben Diebe ein in der Heidenreichstraße abgestelltes Motorrad (Leichtkraftrad) gestohlen.

Das orangefarbene motorisierte Zweirad vom Hersteller KTM, Modell: Duke, hat das Kennzeichen DA-B 821.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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