POL-DA: Darmstadt: Motorrad (DA-B 821) entwendet
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Zwischen Freitagabend (15.5.) und Samstagmorgen (16.5.) haben Diebe ein in der Heidenreichstraße abgestelltes Motorrad (Leichtkraftrad) gestohlen.
Das orangefarbene motorisierte Zweirad vom Hersteller KTM, Modell: Duke, hat das Kennzeichen DA-B 821.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.
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