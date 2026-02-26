Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Außenspiegel beschädigt - Tatverdächtiger leistet Widerstand (0049015/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr beschädigte ein 30-jähriger Mann in der Eiselstraße den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen in der Straße des Friedens sollte der Tatverdächtige kontrolliert werden. Hierbei zeigte er sich aggressiv und griff die eingesetzten Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Der Mann wurde zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Beamter erlitt eine leichte Verletzung. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet. (SR)

