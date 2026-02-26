PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Außenspiegel beschädigt - Tatverdächtiger leistet Widerstand (0049015/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 25.02.2026 gegen 16:00 Uhr beschädigte ein 30-jähriger Mann in der Eiselstraße den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen in der Straße des Friedens sollte der Tatverdächtige kontrolliert werden. Hierbei zeigte er sich aggressiv und griff die eingesetzten Beamten an. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Der Mann wurde zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Beamter erlitt eine leichte Verletzung. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:01

    LPI-G: (GRZ) Taschendiebstahl in Supermarkt (0048981/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Am 25.02.2026 gegen 14:50 Uhr wurde einer 73-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Schafberge das Portemonnaie entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Geschädigte während ihres Einkaufs kurzzeitig in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:01

    LPI-G: (GRZ) Kupferfallrohre von Schulgebäude entwendet (0048592/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda. Am 24.02.2026 gegen 23:45 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter Kupferfallrohre von einem Schulgebäude in der Giengener Straße entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zugang zum Gelände. Anschließend wurden neu installierte Kupferfallrohre demontiert und entwendet. Der Beuteschaden ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:59

    LPI-G: (ABG) Pkw-Fahrerin alkoholisiert unterwegs (0048450/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 25.02.2026 gegen 10:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin in der Albert-Levy-Straße. Im Rahmen der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafrechtlich relevanten Bereich. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren