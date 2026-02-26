Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Taschendiebstahl in Supermarkt (0048981/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am 25.02.2026 gegen 14:50 Uhr wurde einer 73-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Schafberge das Portemonnaie entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Geschädigte während ihres Einkaufs kurzzeitig in ein Gespräch verwickelt. Im Anschluss stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

