Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Kupferfallrohre von Schulgebäude entwendet (0048592/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda. Am 24.02.2026 gegen 23:45 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter Kupferfallrohre von einem Schulgebäude in der Giengener Straße entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter unbefugt Zugang zum Gelände. Anschließend wurden neu installierte Kupferfallrohre demontiert und entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 82341465 bei der Polizei zu melden. (SR)

