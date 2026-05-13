Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

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Haselünne (ots)

Am Dienstag, den 12.05.2026, kam es zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lähdener Straße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen geparkten weißen Audi A6 (siehe Bild). Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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